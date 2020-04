La reacción de Dayanita cuando le recuerdan supuesto video íntimo en El Wasap de JB [VIDEO]

Durante los últimos días, se difundió un video íntimo en redes sociales donde se aseguró que Dayanita era una de sus protagonistas. A pesar de que la actriz lo negó en Instagram, durante la última emisión de El Wasap de JB le recordaron el supuesto hecho, el cual fue respondido contundentemente por la cómica.

Dayanita sufrió bromas pesadas en dos secuencias del programa que encabeza Jorge Benavides. La primera de ellas sucedió cuando parodiaban el tipo de mascarillas que pueden usar los peruanos para prevenirse del coronavirus.

Dayanita fue vinculado a un supuesto video íntimo que circuló en redes sociales.

En ello aparece Dayanita, pero cuando Jorge Benavides, caracterizando a uno de sus personajes, la reconoce comenta: “Ah, eres tú, la del video”; esto dejó impresionada a la actriz, quien prefirió reír antes que molestarse.

“Para aclararte, creo que te has informado mal, por si acaso, ¿de qué video hablas?”, cuestiona muy seria la actriz. De inmediato, Jorge Benavides refuta: “Del video de la celebración del programa pasado”, dice el cómico sorprendido, a lo que Dayanita solo dice: “Ah, ya, bueno…”.

Dayanita es una de las actrices más queridas de El Wasap de JB.

En la siguiente secuencia, la de los ronderos, el elenco de El Wasap de JB se encontraba dando consejos para prevenirse del contagio por coronavirus. Mientras pasaban lista, toca el turno de Dayanita, pero cuando la Paisana Jacinta la reconoce expresa:

“Ha cometido delito. En nuestra comunidad es sabido que no se puede grabar tutoriales (Dayanita comienza a reír), porque el tutorial te roba tu alma y ella ha grabado uno que está corriendo por las redes”, expresó el reconocido personaje.

“No soy yo. Hay otra persona que se parece a mí”. Tras ello, le refutan: "Pero todos dicen que eres tú”, pero la actriz insiste: “No soy yo”.

En su cuenta de Instagram, Dayanita denunció a las personas que aseguraron que era la protagonista del video sexual antes mencionado y explicó el porqué no puede ser ella quien aparece en las imágenes.

“Disculpen que me exprese de esta forma. Primero que nada, no tengo senos, no tengo nada y no me gustan esas asquerosidades, en lo absoluto. Amo a toda la gente y jamás haré demasiada vulgaridad, porque a mí no me gusta grabarme. Soy una persona tranquila, muy discreta. No me gusta hacer esas barbaridades”, aclaró la actriz de El Wasap de JB.