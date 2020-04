Alondra García Miró revela que Paolo Guerrero está orgulloso de su papel en Te volveré a encontrar

En una reciente entrevista para el diario Trome, la modelo Alondra García Miró declaró que su actual pareja Paolo Guerrero se muestra orgulloso de su trabajo como actriz.

La protagonista de Te volveré a encontrar resaltó que tanto su familia como el futbolista reconocen el esfuerzo que realizó para interpretar este papel.

Roddrigo González cuestiona relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró tras comentario machista. Foto: Instagram

“Paolo está contento, como toda mi familia que está bastante orgullosa de mí. Ellos saben cuánto me preparé para grabar esta novela y asumir este personaje, porque saben que le puse alma, corazón y vida”, contó la empresaria en la entrevista.

Cabe resaltar que Alondra García Miró grabó la telenovela cuando se encontraba separada de Paolo Guerrero. Actualmente ella y el futbolista han retomado su relación y se encuentran pasando juntos la cuarentena en Brasil.

Recientemente en una transmisión en vivo, Paolo Guerrero confesó que se molestaría con su pareja si es que ella interpretaría escenas de besos, a pesar de su carrera como actriz.

Alondra García Miró debutará en telenovela “Te volveré a encontrar”. Foto: Instagram

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", comentó el deportista.

No obstante, la ‘Ojiverde’ se refirió rotundamente sobre las declaraciones de su enamorado y aclaró que ella prioriza su relación.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, declaró.