Aislinn Derbez se confiesa. La artista mantuvo una sincera conversación a través de videollamada con su hermano menor José Eduardo, para su canal de YouTube.

A medida que avanzaba la charla, ella no tardó en contar un episodio que antes le causaba preocupación, pero que ahora le parece gracioso: su desmayo en la calle.

PUEDES VER Eugenio Derbez y Mauricio Ochmann reaccionan al semidesnudo de Aislinn

La protagonista de La casa de las flores contó que, mientras caminaba por Nueva York con su amigos después de haber bebido, sintió un escozor por el cuerpo, lo que hizo que se desmayara.

Aislinn Derbez. Foto: difusión

“Una vez, me pegó la cruda (resaca) tan feo que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezó a hormiguear las manos, empecé a sudar frío y dije: ‘me voy a morir, me voy a desmayar’”, recordó Derbez entre sonrisas.

Al ver que ella se desvanecía, uno de sus compañeros quiso llevarla al médico para que vieran qué le sucedía. “Me caí, iba yo en Nueva York, estaba estudiando en Nueva York, empecé a sudar frío y me desmayé en la calle y me quisieron llevar al hospital, no me dejé”, remarcó.

Aislinn Derbez. Foto: Instagram

Asimismo, la actriz afirmó que en años anteriores era una persona que tomaba con frecuencia.

“Tuve como esta etapa de alcohol como de los 18 a los 24, 25, porque yo decía: ‘Yo no voy a tomar porque me gusta, yo voy a tomar porque me gusta ponerme hasta el queque’. Yo soy alérgica al alcohol, yo creo que también por eso dejé de tomar”, confesó.

Asimismo, recordó que fueron los consejos de su padre, el comediante Eugenio Derbez, que hizo que ella y su hermano Vadhir dejaran de consumir bebidas alcohólicas. “Mi papá nos terminó lavando la cabeza de que el alcohol no era bueno, al grado de que Vadhir y yo como sabrás terminamos sin tomar alcohol”, señaló en medio de risas.