One World Together At Home es un evento musical virtual impulsado por la Organización Mundial de la Salud que contará con la participación de diversos artistas internacionales.

La iniciativa tiene como objetivo reunir dinero para el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS y así ayudar a los profesionales de salud de todo el mundo con el equipo de necesitan para realizar su trabajo.

¿Cuándo será el concierto One World Together At Home?

El show musical se realizará este sábado 18 de abril del 2020.

¿Qué artistas participarán en el concierto One World Together At Home?

El concierto One World Together At Home será liderado por Lady Gaga y contará con la presencia de varios cantantes de diferentes géneros musicales.

Los artistas que estarán presentes en el digital stream son: Sebastian Yatra, Anitta, Becky G, Charlie Puth, Juanes, Luis Fonsi, Natti Natasha, Sarah Jessica Parker, Jessie J, entre otros.

Cantantes que estarán en concierto virtual. Foto: Instagram

Los artistas anunciados para la transmisión por televisión son: Taylor Swift, Billie Eilish, Victoria Beckham, Ellen Degeneres, Lady Gaga, Maluma, Priyanka Chopra, Jennifer López, Camila Cabello, Chris Martin, entre otros.

La conducción estará a cargo de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Cobert.

¿A qué hora empieza el One World Together At Home en mi país?

-Perú: La transmisión digital 1.00 p. m. y transmisión por TV: 7.00 p. m.

-México: Transmisión digital: 1.00 p. m. y transmisión por TV: 7.00 p. m.

-Argentina: Transmisión digital: 3.00 p. m. y transmisión por TV: 9.00 p. m.

-Chile: Transmisión digital: 2.00 p. m. y transmisión por TV: 8.00 p. m.

-Colombia: Transmisión digital: 3.00 p. m. y transmisión por TV: 9.00 p. m.

-Uruguay: Transmisión digital: 3.00 p. m. y transmisión por TV: 9.00 p. m.

-Estados Unidos: Transmisión digital: 2.00 p. m. y transmisión por TV: 8.00 p. m.

-España: Transmisión digital: 8.00 p. m. y transmisión por TV: 2.00 a. m. (19 de abril)

¿Qué canales transmiten el One World Together At Home?

-Perú y México: MTV, BBC Music, Univision, TNT, E! Entertainment, Sony Chanel.

-Chile: Chilevision, TNT.

-Colombia: Los canales que pertenecen a la cadena Caracol TV y Sony.

-Brasil: Multishow que pertenece a la cadena Globo y Paramount Brazil

-Argentina: Telefe y MTV Argentina, Sony, Paramount Pan Regional Comedy Central South Latam.

-Estados Unidos: NBC, Univision, NATGEO, ABC y CBS.

-España: Paramount Network, y Comedy Central, TVE 1, Playz, RTVE Digital.

¿Dónde ver gratis online el One World Together At Home en Perú?

El show One World Together At Home será transmitido por diversas plataforma digitales, las más importantes son Facebook, Twitter y YouTube. Sin embargo, también estarán disponibles Yahoo y Apple.