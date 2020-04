Recientemente, los futbolistas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán realizaron una divertida transmisión en vivo vía Instagram.

Durante la transmisión, el ‘Capitán’ Paolo Guerrero brindó unas polémicas declaraciones, ya que reveló que se hubiese molestado con Alondra García Miró si ella participa en una escena de beso, a pesar de su trabajo como actriz.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta", dijo.

Además, indicó que no se molestaría con su pareja si interpreta un papel en el que no tenga que besarse con otra persona. "Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente”, mencionó.

Estas revelaciones no fueron ignoradas por el popular ‘Peluchín’, quien se pronunció a través de sus historias de Instagram.

En estas historias, Rodrigo González compartió el video de esa parte de la transmisión y agregó la frase “Paolo dice que si Alondra da besos en la actuación no estaría con ella”.

Rodrigo González y Paolo Guerrero

‘Peluchín’ escribió también sobre la reacción que tuvo la popular ‘Foquita’ y comparó las declaraciones de los amigos. “Farfán se indigna, él sí apoya el trabajo de su pareja, hasta le pone orquesta", declaró.

Cabe resaltar que Jefferson Farfán se pronunció también sobre las declaraciones de su compañero. “No pues, hermano, tienes que respetar el trabajo”, mencionó.