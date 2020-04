Olenka Cuba asegura que Leonard León se curó de coronavirus

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la actual pareja de Leonard León Olenka Cuba se manifestó sobre la salud del padre de su pequeña hija.

Olenka Cuba publicó unas historias en la red social e indicó que los médicos habrían dado de alta al cumbiambero Leonard León.

Cabe recordar que Leonard León viajó recientemente a Europa y regresó al Perú infectado de coronavirus.

Por ello, cumplió con el aislamiento social obligatorio, alejado de su pareja y sus hijos para evitar posibles contagios de COVID-19.

Luego de varias semanas, Olenka Cuba reveló en sus redes sociales que Leonard León se encuentra recuperado, pero que aún cumple con el confinamiento.

En la red social, una seguidora preguntó si Leonard seguía en cuarentena "¿Sigue aislado Leonard?”, a lo que Olenka contestó, “Si, aunque ya puede salir porque ya le dieron de alta”.

Posteriormente, en otro estado de Instagram agregó “Según los doctores ya podemos acercarnos a él.”

Además, Olenka Cuba mencionó que su pareja se recuperó debido a la buena alimentación que mantiene. “Se recuperó porque es fuerte y siempre ha estado bien alimentado”, declaró.

