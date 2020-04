Kaitlynn Carter era conocida solo por su trabajo como blogger hasta que fue captada en situaciones cariñosas con Miley Cyrus y se hizo famosa mundialmente.

Si bien la fugaz relación terminó en septiembre de 2019, la estadounidense ha contado en una entrevista con Whitney Port, en Instagram, que no esperaba que su vida cambiara por completo tras alejarse de la celebridad.

“Lo que me pasó fue que después de que Miley y yo nos separamos, pensé que mi vida iba a volver a la normalidad, que para mi lo era cuando estaba por mi cuenta”, contó.

Kaitlynn Carter confesó que luego de la ruptura fue difícil sobreponerse: “No tenía planes, no pensaba en nada. Estaba enfrentándome a mucho emocionalmente en ese momento; por eso, no iba a ningún lado. Me quedaba en casa”.

Sin embargo, con el apoyo de sus amigos logró recuperarse y se animó a salir, pero se sorprendió al ver que varios paparazzis estaban tomándole fotos.

“No sabía que nada de esto iba a pasar. Estaba acostumbrada a eso cuando estaba con Brody o con Miley, pero no cuando estaba yo sola. Mi mente da vueltas”, reveló.

La blogger se dio cuenta de que la intención de la prensa era vender la noticia de que estaba saliendo con otra persona tras su ruptura con la cantante.

"Me sentía humillada. La narrativa no coincidía con la actualidad y eso fue un despertador para mí”, explicó.

La expareja de Miley Cyrus confesó que no es buena manejando ese tipo de situaciones con los medios.

“Sobre todo en las relaciones, siempre me he quedado atrás y confiado en la persona con la que he estado para que maneje esas situaciones, especialmente de manera pública, porque nunca ha sido algo que me guste realmente. Nunca quise exponerme de esa manera”, finalizó.