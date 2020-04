La conductora de televisión Magaly Medina publicó un video en su cuenta de Instagram, donde señala que es una persona demasiado “alucinada”, ya que asegura que se encuentra con un buen físico.

“Soy alucinada, diagnosticada desde hace algunos meses. Al parecer me creo que estoy más buena que el pan. Todo el mundo me dice que no, pero yo no me la creo”, exclamó la famosa ‘Urraca’.

De la misma manera, la presentadora habló sobre los comentarios que viene recibiendo por parte de sus amistades cercanas. “Cuando me miro al espejo y me observo. ¡Uf! Veo que estoy regiaza”, detalló la figura de televisión.

Magaly Medina. Foto: Instagram

“Hace unos días mis amigas me dijeron: ¡Maga! No es para tanto. Ay, por favor. ¡Envidiosas!, se le escucha decir en dicho material audiovisual publicado en su cuenta de Instagram.

Magaly Medina. Foto: Instagram

Asimismo, Magaly Medina realizó un inusual pedido a todos los cibernautas que la siguen en las diversas redes sociales. “¿Ya me siguen en TikTok? Usuario: Magalymedinav, encuentra este video en mi cuenta y crea el tuyo. ¡No olvides etiquetarme! #alucinada #másbuenaqueelpan #regiasa #envidiosas #tiktok”, se lee en la descripción de su nueva publicación.

Al ver este video muchos de sus fans no tardaron en manifestar su apoyo, asegurando que lo que dice la popular ‘Urraca’ es verdad. “¡Buena! Pero la verdad que sí eres regia”. “Tan linda tú”. “Magaly, estás regiaza”. “Estás muy bien, se te ve bien. Una señora muy agradable”. “⁣Mamacita con respeto”, son algunos de los comentarios que sus fans le escribieron.

De esta manera, los seguidores de Magaly Medina dejaron en claro que es una mujer guapa y que siempre la siguen en todas sus redes para estar pendientes de todas sus actividades diarias.