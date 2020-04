Lucecita Ceballos contenta por el nacimiento de su nieta: “Soy una abuelita sexy”

La expresentadora de televisión Lucecita Ceballos viene desbordando alegría tras dar a conocer que su hijo ya se ha convertido en padre, trayendo al mundo a una saludable bebé que lleva por nombre Camila.

La colombiana se mostró agradecida con Dios por haber permitido que su nieta nazca con buena salud. “Realmente es una bendición del Señor, por las circunstancias que estamos pasando. Se llama Camila, yo elegí el nombre a pedido de los padres. Si yo hubiera tenido una hija, así se iba a llamar. Nació justo cuando se inició la cuarentena”, reveló ante el diario el Popular.

De la misma manera, la ahora actriz reveló que aún no conoce a la hija de su primogénito, ya que la niña llegó al mundo en pleno estado de emergencia, pero una vez que culminé toda la cuarentena irá a visitar a su nieta Camila.

Lucecita Ceballos. Foto: Archivo

“Soy una abuelita sexy, me encanta lo que estoy viviendo en medio de esta pesadilla. Esta niñita no se imagina la dicha que ha traído a mi familia”, declaró la exintegrante de El wasap de JB.

Cabe señalar que la ex locutora de Radio Panamericana comentó la relación que lleva su engreído con su pareja. “Mi hijo Mateo me ha presentado enamorada. No me meto, salvo que ellos me lo pidan. No le llamó la atención, eso no está bien, soy mujer y no me gusta que lo hagan”, sostuvo la colombiana.

Por otro lado, Lucecita Ceballos se animó a hablar sobre la llegada del coronavirus al Perú, recalcando que la cuarentena ha sido una buena elección para contrarrestar la COVID-19. “No estamos encerrados, sino a salvo. Cuando toca salir, solo lo hace uno de la familia”, exclamó.