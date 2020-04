Semanas atrás, Kourtney y Kim Kardashian fueron el centro de atención de la prensa, porque protagonizaron una pelea que llegó a las manos en el reality Keeping Up with the Kardashians.

Sin embargo, parece que las disputas entre las hermanas quedó en el pasado, pues las dos se han mostrado muy cariñosas en Instagram, a causa del onomástico de la fundadora de la marca Poosh.

Kourtney Kardashian acaba de cumplir 41 años y recibió diversos saludos de sus seres queridos a quienes no puede ver por las medidas de aislamiento social.

Sin embargo, la felicitación que llamó más la atención fue la de su hermana menor, pues la llenó de halagos, demostrando que el amor entre ellas no ha desaparecido.

“¡Feliz cumpleaños! Amo tu fuerte voluntad de hacer lo que sea que haga feliz a tu alma, el amor que tienes por tus hijos y por ser la mejor hermana mayor. No podría estar más agradecida por nuestros recuerdos juntas. Empacas un puñetazo que te quiero mucho y no puedo esperar que todo termine para que podamos celebrar juntos”, escribió.

Las hermanas Kardashians. Foto: Instagram

Kim Kardashian también aprovechó sus redes sociales para compartir fotos inéditas de especiales momentos que han vivido juntas.

"¡Tuve que encontrar algunos buenos recuerdos para celebrarlo hoy! Recuerdo estos momentos tan vívidamente”, expresó.

Las hermanas Kardashians. Foto: Instagram

La publicación cuenta con más de 2 millones de ‘me gusta’ y alrededor de 13. 000 comentarios de todos sus seguidores que se mostraron felices por la reconciliación.

“Es tiempo de paz”, “Un gran mensaje para la familia”, “Todo lo que hace estar en cuarentena”, escribieron los fanáticos de las celebridades.

Kourtney Kardashian no pudo evitar responder al tierno mensaje de su hermana menor y le dijo: "Dios mío, estos son demasiado buenos. Ese bikini morado. Te amo”.