La conductora Karen Schwarz volvió a manifestarse mediante su cuenta de Instagram para comentarle a todos sus seguidores como vienen siendo sus días durante la cuarentena.

“¡Benditos viernes! Cada uno para mí es un respiro. Entre los medicamentos, los bochornos, el insomnio. El dolor en todo el cuerpo y con menos ganas de caminar, porque me voy para adelante por la barriga”, escribió en dicha red social.

“Lo más hermoso es cuando siento tus patadas y puñetes je, je, je. ¿Cómo sé que estás bien? Porque siento que a través de tus movimientos las 24 horas del día me quieres decir que esté tranquila, que tú estás bien. Mi Cayetana #33semanas”, se lee en su cuenta de Instagram.

Karen Schwarz. Foto: Instagram

De la misma manera, la conductora de Mujeres al mando detalló cómo sus familiares pasan las noches limeñas. “En mi casa todos ya se ponen casaca y medias por la noche, yo me ahogo de calor. Por otro lado me mudé de mi cuarto a la sala, es momento de molestar un poquito a Ezio ja, ja, ja”, sostuvo la ex reina de belleza.

Por otro lado, la figura de Latina reafirmó su amor por su esposo Ezio Oliva. “Se puede caer el mundo, pero el amor es lo que nos mantendrá vivos. La vida te pondrá distintas pruebas hoy, mañana y siempre, y solo en uno está saber qué tan fuerte y dedicado eres para pasarlas”, escribió la conductora de televisión en su post.

Ezio Oliva y Karen Schwarz. Foto: Instagram

“Cada quien tiene su propia historia de vida y lo que corroboro una vez más es que amo despertar a tu lado Ezio Oliva”, manifestó la conductora.