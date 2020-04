Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza eran considerados la una de las parejas más sólidas en las redes sociales. Sin embargo, esa percepción quedó desterrada luego de la difusión de un video íntimo del youtuber con otra joven que no es su esposa.

Miles de seguidores se han quedado sorprendidos por el contenido explícito de la grabación filtrada en internet, la cual muestra a una mujer desconocida y a Pantoja realizando actos sexuales.

Por su parte, la joven involucrada en la grabación decidió manifestarse y compartió una historia en Instagram, donde expresa cómo se siente y pide perdón a Kimberly.

“Yo confié en ti cuando te permití grabar ese video y ahora todo el mundo lo está viendo, me siento violentada y ataca. He borrado todos mis post por miedo a que me ataquen, por favor, te pido que te encargues de borrar todo, es todo lo que te pido y Kimberly te pido un millón de disculpas”, se lee en post.

Lizbeth Rodríguez sobre Juan de Dios Pantoja

Todo inició a raíz de las revelaciones de Lizbeth Rodríguez, quien aseguró saber la verdad de JD Pantoja. Esto debido a que hace un tiempo vio una conversación del influencer con otra persona.

Pese a ello, la polémica creció más al difundirse unas capturas de las conversaciones del youtuber y Rodríguez, en las cuales ella lo acusa de haber tenido en su teléfono fotos de menores de edad. Este en varias ocasiones ha sido acusado de pedofilia.

JD Pantoja y Kevin Achutegui

Además, la ‘chica Badabun’ aseguró que Juan de Dios Pantoja mantiene una relación con el fotógrafo Kevin Achutegui, a quien apodaron en redes sociales como “Kevin Panini”, pues combinaron el nombre Achutegui con el de Karla Panini, ya que mantuvo una relación a escondidas con el esposo de su mejor amiga Karla Luna.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza

No es la primera vez que los ‘jukilop’, nombre que reciben por su canal de Youtube Jukidog, se enfrentan a los haters pues ya lo han hecho en el pasado cuando perdieron su amistad con Kenia Os quien fue parte de su canal pero al final renunció.