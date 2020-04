Juan de Dios Pantoja: filtran video íntimo del youtuber engañando a su pareja Kimberly Loaiza

View this post on Instagram

La espera cada vez es menos 🙏🏻 siento cada día como la ansiedad me carcome, necesito ya tener a mi princesa en mi brazos, les juro que esto si es un sueño hecho realidad, siempre quise tener un hijo con esta bella mujer, no bella por su físico eso es aparte, bella por su forma de ser porque es un amor de persona ,tengo más de 6 años 4 meses con ella y sigo pensando que la mejor decisión de mi vida fue quedarme con ella ❤️ nuestro amor es real, ella esta conmigo desde que bailaba en restaurantes para pedir dinero a la gente, ella siempre me ha tratado igual, sin importar a que me dedico o que tengo y que no. EL AMOR VERDADERO SI EXISTE 😍