Eugenio Derbez confiesa que ya no logra hacer reír a su esposa debido a la cuarentena

Los actores Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo están cerca de cumplir ocho años de matrimonio y tras el nacimiento de su hija Aitana en 2014, la pareja demostró ser una de las más estables del medio. Sin embargo, la cuarentena obligatoria por la crisis de la COVID-19 ha puesto a prueba el matrimonio de los famosos mexicanos, de acuerdo a las recientes declaraciones del intérprete de Ludovico Peluche.

En una divertida conversación con el comediante Adrián Uribe, Eugenio Derbez hizo una hilarante confesión acerca de su esposa Alessandra Rosaldo. Los amigos bromearon sobre las distintas situaciones que atraviesan durante sus días en aislamiento social con sus respectivas parejas en sus hogares.

“Mi mujer cuando yo la conocí, cualquier chiste por malo que fuera se reía, pero ahorita amigo me aviento unos chistes buenísimos y mi mujer se pone seria y me dice … ‘ese chiste me lo cuenta mejor Omar Chaparro'", comentó Eugenio Derbez desatando las risas de su colega.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Algunos artistas han fortalecido sus relaciones de pareja en medio de la pandemia, mientras que otros están realmente preocupados por los efectos negativos que produce el confinamiento.

Uno de ellos es el padre de Aislinn Derbez, quien al inicio de la cuarentena creía que era una oportunidad para aprovechar el tiempo al lado de su pareja y su hija.

Si embargo, la monotonía y algunas diferencias parecen estar pasando factura a la relación de la pareja mexicana. Incluso, Alessandra Rosaldo mostró a través de su perfil de Instagram, su cocina llena de trastes por lavar y reclamó que Derbez no la ayuda con las tareas domésticas.