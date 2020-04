Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo confiesan sus planes de paternidad

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se encuentran en aislamiento social debido a la crisis de salud mundial originada por la COVID-19 y al igual que otros artistas, la pareja colombiana viene reflexionando acerca de varios aspectos de su vida mientras permanecen en confinamiento.

De esta forma, los actores decidieron aclarar las dudas de sus fans acerca de su vida en pareja y la paternidad. A través de un video que publicaron en su canal de YouTube, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo confesaron que por el momento no desean tener bebés y explicaron las razones.

“Es un tema tan complicado sobre todo en esta época por lo que estamos viviendo en estos momentos y de verdad con Sebas lo hemos hablado mucho y admiramos mucho a las mamás y a los papás que deciden hacerlo (tener hijos)", señaló la protagonista de Sin senos no hay paraíso.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

La intérprete admitió que la pandemia del coronavirus ha hecho retroceder sus planes de ser mamá y la misma situación atraviesa su esposo. No estamos viviendo momentos fáciles, también pensamos que es una responsabilidad muy grande y no porque no seamos responsables o porque no podamos asumirlo, sino que creo que uno debe estar totalmente convencido de hacerlo", acotó.

“La verdad yo quería desde hace muchos años tener un bebé, me veía teniendo un bebecito, pero la verdad siento que está muy complicado traer en estos momentos un bebé al mundo”, agregó Sebastián Caicedo.

Por otro lado, los colombianos aseguran de presentarse un embarazo “bienvenido sea”, sin embargo, también consideran la posibilidad de congelar óvulos o adoptar.