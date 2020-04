Brunella Horna estaría embarazada de Richard Acuña, según curioso video

Brunella Horna aprovechó que se encuentra pasando la cuarentena con Richard Acuña para realizar un divertido video de Instagram en el que habló sobre la posibilidad de convertirse en madre.

La popular ‘Wawita’ jugó con el filtro de un test de embarazo en compañía de su pareja, provocando la sorpresa de sus miles de seguidores.

Richard Acuña y Brunella Horna ya conviven. Foto: Instagram

“Si salen dos rayas, estoy embarazada”, dijo Brunella Horna en Instagram, tras lo cual salieron dos rayas en el resultado del test.

Al ver esto, Richard Acuña simuló estar sorprendido por la ‘noticia’ y respondió “Uy, no, amor. No te hagas”, avivando los rumores sobre un posible embarazo de la modelo.

Este hecho sorprendió a los fans de Brunella Horna debido a que, en reiteradas ocasiones, la exchica reality aseguró que no tiene intenciones de convertirse en madre por el momento.

Brunella Horna revela cómo pasa la cuarentena con Richard Acuña

A fines de marzo, Brunella Horna mostró videos de los ejercicios que realizó junto a Richard Acuña durante la cuarentena.

“Hoy día he corrido una hora, estoy empapada, y ahorita he hecho unos ejercicios con una silla y unas ligas que tengo por acá en mi casa. Con lo que tengo he tratado de ingeniármelas para poder entrenar un poco de piernas, que es lo que más entreno yo”, comentó la modelo en uno de los clips que publicó en Instagram.

Brunella Horna celebra cumpleaños con Richard Acuña

Hace poco más de un mes, Brunella Horna compartió imágenes de su fiesta de cumpleaños que le organizaron sus seres queridos.

“Hoy estamos de fiesta. Hoy celebro mi cumpleaños. Yo no estoy organizando nada, lo están organizando todo, así que debo de salir de mi casa porque van a empezar a decorar todo”, escribió la ‘Wawita’ en una de sus historias de Instagram.