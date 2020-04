Muchas teorías se han tejido en torno a las razones del divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016. Una de las más fuertes se relaciona con Maddox Jolie-Pitt, hijo mayor de la expareja. Durante un viaje en avión privado, el ganador del Oscar habría tratado con violencia a su primogénito y esto impulsó a la intérprete de Maléfica a pedir la separación definitiva.

De acuerdo a medios internacionales, el adolescente de origen camboyano nunca vio con buenos ojos la relación de su madre con Brad Pitt y aunque este realizó innumerables intentos por acercarse, Maddox siempre mantuvo su distancia. Recordemos que Angelina Jolie lo adoptó cuando tenía siete meses de nacido y tres años después, protagonizó Sr. y Sra. Smith, donde conoció a quien luego fue su esposo.

Ahora, una nueva imagen del matrimonio de Jolie y Pitt sería una prueba más del distanciamiento entre Maddox y su padre adoptivo. La fotografía fue publicada por el perfil de Instagram shilohjoliepittofficial y muestra a la familia completa en momentos posteriores a la boda, todos los integrantes sonríen menos el mayor de los hermanos.

Foto captura: shilohjoliepittofficial Instagram

Una de las razones de la separación de las estrellas de cine fue el alcoholismo del protagonista de Once Upon a Time in Hollywood. “Había llevado las cosas muy lejos, así que dejé de beber”, declaró el actor para The New York Times.

De acuerdo a la versión de Brad, tras el derrumbe de su relación se inscribió en Alcohólicos Anónimos donde pasó un año y medio con un grupo conformado solo por hombres. “Fue liberador exponer los lados feos de mí mismo. Hay un gran valor en eso”, señaló sobre su rehabilitación.