Gran revuelo han causado los comentarios de Paolo Guerrero al afirmar que no estaría con Alondra García Miró si hiciera escenas íntimas, aun sabiendo que es su trabajo como actriz. Ante esto, Rodrigo Gonzalez usó su cuenta de Instagram para cuestionar la solvencia de la relación entre el futbolista y la exchica reality.

En la última transmisión en vivo que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hicieron a través de Instagram, el goleador de la Selección Peruana confesó que no le gustaría que Alondra realizara escenas comprometedoras con otros actores.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente”, comentario que fue tildado por muchos como ‘machista’, entre ellos Rodrigo González.

Precisamente, el exconductor de Válgame Dios aprovechó sus historias de Instagram para criticar el tipo de relación que tienen Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

“Qué ruido me dio eso de ‘yo no estaría contigo si fueses actriz y tienes que besarte con otros’”, argumentó Rodrigo González.

Ante esto, el popular ‘Peluchín’ criticó la actitud de Alondra García Miró ante las palabras de Paolo Guerrero: “Y ella echada como una ‘geisha’ y ‘no mi amor’, como dándole un salvoconducto: ‘lo que tu mandes, lo que tu ordenes va a ser lo que yo haga’”, ironiza el expresentador.

“Un poquito de por favor. Está bien, para todos no es fácil aceptar lo que hace la pareja; para uno (Paolo Guerrero) su sueño fue ser futbolista, deja que la otra (Alondra García Miró) se ‘chape’ a alguien porque su papel lo requiere. Eso es ser actriz”, acota Rodrigo González.

Pero, antes de finalizar su video en Instagram, Rodrigo González soltó una pregunta: “¿Será por eso que Alondra es la engreída, nuera dada y entregada a doña Peta y los sueños de Paolo?”, sentenció el popular ‘Peluchín’.