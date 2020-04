Desde Brasil, donde cumple la cuarentena por el coronavirus junto a su pareja, el futbolista Paolo Guerrero, Alondra García Miró nos cuenta sobre su debut en la actuación en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, que se estrena este lunes a las 9.30 p.m. por América Televisión. En conversación telefónica, la actriz habla sobre su experiencia, así como de sus proyectos laborales y personales.

¿Qué te convenció para incursionar en la actuación?

Yo no quería actuar, pero el productor Miguel Zuloaga me convenció de grabar el piloto. Me encantó, pero me moría de miedo. Me pusieron en talleres de actuación con Sergio Galliani y Norma Martínez que me dijo: ‘Ya te di todas las herramientas que necesitas, lo que te falta lo vas a aprender en la cancha’. Gracias a ellos pude desarrollar el papel de Lucy. Y te puedo decir que en los nueve meses de grabación, fui una persona al inicio y terminé siendo otra al final. Cada día aprendía algo nuevo de mis compañeros.

PUEDES VER Alondra García Miró recauda 120.000 soles para repartir canastas a hogares necesitados

En redes muchos se han preguntado por qué te dieron el rol principal siendo nueva en la actuación…

Tal vez Miguel Zuloaga vio algo en mí, no lo sé, pero no deben juzgar sin antes ver. Yo me esforcé al mil por mil para poder hacer el personaje. Todos los actores han tenido una primera vez. Sé que de repente no les gusto a todos, pero todas la críticas que vengan las tomaré para mejorar y evolucionar.

¿Seguirás en la actuación?

Me encantaría, pero también me gusta la faceta de empresaria. Tengo negocios que requieren de mucha atención y tiempo, entonces es muy difícil poder actuar ahora. Pero dependiendo del momento en que esté mi vida, me encantaría volver a actuar.

¿Qué piensas de que la novela llegará en estos tiempos difíciles que vivimos?

Sé que el canal tenía planeado lanzar la novela este año, pero por un tema de espacios en la programación no había fecha. Ahora, en medio de toda esta situación difícil, ha decidido lanzarla. Entonces, solo espero que podamos entrar a todos los hogares a llevarles diversión y entretenimiento en tiempos difíciles.

¿Cómo vives la cuarentena desde Brasil?

Trabajando a full. También paso mis días leyendo, incursionando en la cocina, hago ejercicios para mantener la mente en calma. Además, le agarré gusto al zumba así que me pongo a bailar para estar de mejor humor.

PUEDES VER Productor de América asegura que Alondra García Miró no decepcionará a televidentes

¿Qué es lo que te preocupa de toda esta situación?

Me preocupa las altas cifras de fallecidos y que las personas aún no tomen en serio el aislamiento social. Por otro lado, estoy utilizando las redes para ayudar a otros. Realicé la campaña ‘Porque juntos podemos, Perú’ y hemos recaudado 120 mil soles que serán para ayudar con canastas a Lima norte.

¿Qué puedes compartir de tu día a día con Paolo?

Estamos bien, pasamos por un buen momento juntos y es todo lo que puedo contar.

¿Cómo te visualizas en el plano personal?

Me veo siendo madre, casada. No sabemos cuándo, hay mucha incertidumbre, pero me imagino que eso no será a largo plazo.

PUEDES VER Alondra García Miró se preparó con Sergio Galliani para actuar en Te volveré a encontrar

Enfoque

Miguel Zuloaga, productor general: “Alondra no va a defraudar”

Alondra transmite carisma, y ese perfil es muy parecido al papel que interpreta. Estuvo muy comprometida con el proyecto desde el inicio, se esforzó al cien por ciento, así que no va a defraudar.

La novela narra la historia de Lucy, una joven que fue secuestrada por un narcotraficante, pero logra escapar y va en busca de los hijos de su madre adoptiva, una mujer que pierde la memoria en un accidente y su familia la cree muerta.