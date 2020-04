Durante la polémica transmisión via Instagram entre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, el popular ‘Depredador’ realizó una controversial declaración sobre su pareja Alondra García Miró.

En el clip, el futbolista reveló que no aceptaría que Alondra García Miró realice escenas de besos, a pesar de su carrera como actriz.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", mencionó.

Por ello, el popular ‘Foquita’ Jefferson Farfán pidió que la modelo se pronuncie, ya que no toleraba los comentarios machistas de su compañero.

No obstante, gran sorpresa causó al deportista la insólita respuesta de Alondra García Miró, quien aseguró que se mostraba de acuerdo con su pareja y que priorizaba su relación sobre su trabajo como artista.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, declaró rotundamente.

Alondra García Miró revela que quiere tener dos hijos con Paolo Guerrero

La modelo Alondra García Miró y el futbolista Paolo Guerrero se encuentran pasando la cuarentena juntos en Brasil.

Paolo Guerrero y Alondra García

Recientemente, mediante sus redes sociales, la actriz reveló que desearía tener dos hijos con su pareja. Sin embargo, este sería un plan a largo plazo.

"La verdad quisiera tener dos en algún momento, pero trato de tomar las cosas con calma y concentrarme en este momento en seguir creciendo profesionalmente”, confesó.