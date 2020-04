El cantante español David Blasco denunció a Alexa Lozano, exmiembro de Timbiriche de los años 80 y 90 por haberlo secuestrado y robado sus pertenencias. Según relató el artista, Alexa le prometió ayudarlo con su carrera musical, pero solo se aprovechó de él para encerrarlo y maltratarlo en una vivienda de Cancún, México.

Blasco relató al programa Ventaneando los detalles de cómo conoció a la ex Timbiriche. “Digamos que hace 5 o 6 años Alexa viene a Madrid por una situación y ella mintiendo a su marido Manolo Calvo, le dice que se queda en un hotel, pero se queda en casa de mi papá. No sé si Alexa tenía alguna intención con mi padre y frustradamente Alexa a lo mejor se vengó de mí en este caso”, relató.

La cantante formó parte de la última alineación de Timbiriche. (Foto: Publimetro MX)

De acuerdo con el cantante y productor musical, Alexa insistió en que viajara a México para que pueda lanzarse al estrellato en ese país. “De repente le surgió esta idea porque Alan, de Magneto, no les funcionó, porque Alexa no se llevó bien con Alan de Magneto. Entonces entré yo en el juego con Mano Gaytán (otro ex Timbiriche)”, contó Blasco.

“Alexa al principio de todo me doró la píldora, me iban a dar 4.000 dólares, una casa de la ostia, yo iba a ser el súper artista, porque yo aparte de productor siempre he tenido esa espinita de artista, y Alexa me ofreció esa oportunidad”, expresó.

A través de sus redes sociales fue que David Blasco se atrevió a contar lo vivido con Alexa Lozano. El músico reveló que la cuarentena por el coronavirus le hizo recordar los terribles episodios que atravesó en México por la ex Timbiriche.

“Ella me paga el boleto para México y me ofrece todo eso, entonces yo voy a México y me encuentro que la casa de dos pisos no es una casa de dos pisos, que es una habitación con un sofá cama, donde yo tenía un hornillo para hacerme unos taquitos, cualquier cosa, no tenía ni para comer, tenía 400 pesos al mes, 400 pesos mexicanos, no dólares”, contó.

Respecto al robo de sus pertenencias, el español aseguró que el esposo de Alexa, Manolo Calvo, también se vio involucrado: “Manolo Calvo no me daba el pasaporte a cambio de la computadora, por lo cual obviamente yo me sentí retenido con 24 años que tenía”.

Para Blasco, la reacción de Alexa contra él podría deber al despecho tras ser rechaza por su padre, el productor Miguel Blasco Carania. De acuerdo con su versión, el progenitor se negó a pasar la noche con ella cuando visitó Madrid.

La actriz estuvo envuelta en un escándalo en 2017 tras acusar de fraude al programa La voz... México. (Foto: TV Pacífico)

Ex Timbiriche con múltiples escándalos

Pero esta no sería la primera vez que Alexa Lozano se ve envuelta en polémicas. Años atrás, en el 2017, acaparó a la prensa tras salir de manera intempestiva del reality La Voz… México. La causa de este hecho fue por exhibir un supuesto fraude en el programa.