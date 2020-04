El elenco de High School Musical anunció su reencuentro virtual a través de la cadena ABC y los fans se emocionaron al enterarse de la participación de Zac Efron.

Sin embargo, la alegría duró poco, porque sus seguidores quedaron desilusionados al ver que el actor apareció solo unos segundos para presentar a sus antiguos compañeros de reparto.

Zac Efron estuvo al inicio de la transmisión un poco serio, y les dijo a los televidentes que se cuiden de esta pandemia y que disfruten de la reunión de sus amigos.

De inmediato, los fanáticos de la película juvenil comenzaron a criticar la corta presencia del artista, porque esperaban que cantara, junto al resto del elenco, las populares piezas musicales que lo llevaron a la fama.

“Me parece una enorme falta de respeto que solo presentara y no cantara ni bailara como los demás”. “Zac Efron, jugaste con mis sentimientos hoy. No es T de Troy, es T de Traición”, se pudo leer en los comentarios de las diferentes redes sociales.

El reencuentro también contó con la participación Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Vanessa Hudgens, Monique Coleman y Lucas Grabeel, quienes cantaron y realizaron la coreografía de la canción “We’re all in this Together”.

No es la primera vez que el actor decepciona a sus fanáticos, pues en el 2016 se realizó un evento para celebrar el décimo aniversario de High School Musical y Zac Efron no asistió.

Desde que obtuvo la fama, el actor ha sido blanco de críticas y es continuamente perseguido por la prensa; por eso, en una entrevista, reveló que una vez le pidió un consejo a Leonardo Dicaprio sobre cómo lidiar con los paparazzis.