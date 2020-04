Vania Bludau responde a críticas por promocionar productos durante cuarentena

Recientemente, la influencer Vania Bludau compartió en sus redes sociales un video en el que promociona unas bebidas energizantes para hacer ejercicios.

Sin embargo, este clip generó polémica entre sus seguidores, ya que estos comentaron que no debería promocionar ese tipo de productos durante cuarentena.

Vania Bludau responde críticas sobre promoción de productos. Foto: Captura.

“No es momento de promocionar o vender”, se lee en un comentario que una usuaria realizó en la publicación de Vania Bludau.

Al respecto, la modelo respondió que se deben aprovechar estos días para mantener el físico. “Es momento de hacer ejercicio para cuidar nuestra salud”, escribió.

Sin embargo, como consecuencia de esa respuesta, la misma internauta arremetió contra Vania y pidió no insultar la inteligencia de sus seguidores. “Ejercicios tal vez, pero no insultes nuestra inteligencia mi estimada”, comentó.

Por ello, Vania Bludau pidió que quienes no se muestren de acuerdo con el contenido que ella publica en redes sociales no la sigan.

“Estimada no descargues tu ira en redes sociales. Estás invitada a no seguirme si te hace sentir mejor, así mismo, a seguirme y criticarme si eso alimenta tu alma”, respondió la modelo.

Vania Bludau hace ejercicio durante cuarentena para no aburrirse

Vania Bludau reveló que pasa los días de cuarentena por coronavirus siguiendo una estricta rutina de ejercicios.

“Estoy haciendo ejercicios como tres horas al día porque no tengo nada que hacer. Espero que cuando acabe la cuarentena, tenga unas nalgas de acero y bien definidas. También estoy saltando soga. Ya no sé qué hacer con mi vida, ya no sé qué más hacer”, mencionó.