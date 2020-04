Sonya Smith: “Doy lo mejor de míen todo lo que hago”

Esta semana Telemundo Internacional inició la repetición de la telenovela ‘Marido en alquiler’, protagonizada por Sonya Smith y Juan Soler. La historia, que vio la luz por primera vez en 2013, cuenta la vida de Griselda, una mujer valiente y de buen corazón que trabaja como “handyman” para sostener a sus tres hijos. Y, que por esas cosas de la vida, se enamora de Reinaldo, un hombre prohibido para ella. Sonya es una vieja conocida para nuestro país pues en 1997 protagonizó la telenovela ‘Milagros’. Esta vez, conversó con varios medios de Latinoamérica sobre estos tiempos de pandemia. Además, recordó su paso por el Perú.

¿Qué aspectos de tu vida coinciden con la personalidad de Griselda?

Griselda es una mujer luchadora que no se detiene ante los retos de la vida y va hacia adelante y en eso nos parecemos mucho. Sea cual sea el resultado del reto, siempre aprendo algo, en eso consiste la vida, en aprender, crecer y mejorar. Lo que sí me gustaría tener son sus capacidades como handyman.

¿Cómo te preparaste para interpretar a un handyman?

Hice como un minicurso de handyman. Aprendí a manejar las herramientas, cambiar llantas, todas esas cosas, para que Griselda pueda ser creíble.

¿Eres de las actrices que recurre a la memoria emotiva para construir un personaje?

Procuro no apelar a la memoria emotiva ni plantearme cómo se siente el personaje. Creo que la vida del personaje tiene lo suyo. Además, tu psique bloquea las malas experiencias para protegerte.

Aquí en Perú te recordamos por tu participación en la telenovela ‘Milagros’. ¿Qué recuerdos tienes de nuestro país en esa época?

Tengo recuerdos hermosos. Fue un proyecto que me encantó, me sentí muy bien recibida por todos los peruanos, me divertí mucho y trabajé con un equipo maravilloso. Y Milagros fue un personaje muy lindo, una muchacha tierna y noble. Además, amo la comida peruana, es una de las más ricas del mundo, me encanta el pescado, los mariscos. El año pasado estuve en Lima con la obra ‘Divinas’ y pude comer, nuevamente, el suspiro a la limeña.

¿Qué expectativas tienes ahora que ‘Marido en alquiler’ volverá a ser vista por el público que ya la disfrutó la primera vez y por una nueva audiencia?

Cuando hice ‘Marido en alquiler’ me encantó porque era drama con comedia y era la primera vez que lo hacía. Además, estaba basada en una producción brasilera y yo las admiro y no tenía que maquillarme, era muy cómodo para mí. El recibimiento que tuvo fue grande, a la gente le encantó. Así que espero que la gente que me va a ver por primera vez se divierta así como lo hice yo. Siempre le pongo lo mejor de mí a las cosas que hago porque el público merece que el actor entre a su casa con lo mejor de uno.

¿Cómo estás lidiando con la cuarentena por el Covid-19?

Me encuentro muy tranquila. Mi familia está bien aunque no está conmigo. Estoy en México grabando la segunda parte de ‘Falsa identidad’, pero hemos parado por todo esto. Me siento afortunada, he invertido tiempo en leer y cocinar, y, además, hay un área, aquí en el edificio, donde uno puede ejercitarse. También he tomado seminarios de enfermería que es una carrera que estudié después de la actuación. Hago cosas que no suelo hacer, como disfrutar de mi propia compañía.