Sabrina Sabrok: el antes y después de la polémica actriz argentina

La actriz argentina y modelo erótica Sabrina Sabrok ha vuelto a generar polémica tras confesar en una entrevista que no sabe quién es el padre de su hija menor y que tampoco sirve para ser madre.

La también cantante contó que mientras mantenía una relación con Erick Farjeat también sostenía un romance con el luchador conocido como ‘El Cibernético’. Asimismo, reveló que en ese momento pensó en abortar.

PUEDES VER Actriz porno argentina se tatúa el rostro con símbolos satánicos [VIDEO]

"Yo la verdad no quería tener un hijo con él (Erick Farjeat) porque yo no sabía si era de él o del otro güey (‘El Cibernético’), por eso quería abortar. Él insistió, lloró y se arrastró para que yo tuviera a la hija y me dijo: ‘Yo me hago cargo, no te voy a necesitar’”, precisó.

Sabrina Sabrok: ¿Quién es?

Lorena Fabiana Colotta, más conocida como Sabrina Sabrok, nació en Buenos Aires el 4 de marzo de 1976. Estudió cultura musical, canto y arte dramático en Argentina, lo que le permitió brindar clases a alumnos de secundaria.

Inició su carrera musical y televisiva apareciendo en múltiples programas de televisión y publicidades. Unos años después, en 1996, formó su grupo de rock llamado Primeras Impresiones, con el que logra realizar giras a países latinoamericanos, entre ellos México.

En 2002, Sabrina Sabrok empezó a trabajar en Televisa México, territorio donde logró obtener la nacionalidad tiempo después. Al año siguiente, la actriz apareció en la revista Playboy y también en 2005.

Polémicas y escándalos

Sabrina Sabrok siempre ha destacado por sus múltiples cirugías y comentarios polémicos. Aquí repasamos algunos de ellos.

1. Múltiples cirugías de senos y glúteos

El sueño de la actriz fue siempre tener los senos más grande del mundo y, además, personificar a conocidos personajes de anime. Sin embargo, hace unos años se vio obligada a reducir la talla de su busto porque le causaba dolor en la columna.

Y eso no es todo, pues lleva casi dos kilos de prótesis en cada glúteo, con lo que quiere romper el récord del trasero más grande del mundo.

2. Decidió convertirse en actriz porno

Debido a que no tuvo éxito en la televisión ni en la música, Sabrina Sabrok decidió incursionar en la producción de videos pornográficos y ahora cuenta con una web oficial. Contó que su proyecto nació debido a que sus fans le pedían en sus redes sociales fotos más atrevidas.

3. Invitó a Yalitza Aparicio a hacer videos porno

Tras recibir una avalancha de críticas por su nula formación integral, Yalitza Aparicio fue invitada por Sabrok, a través de un video de Youtube, a participar de la industria pornográfica. Le dijo que su imagen tierna y color de piel haría un buen contraste con ella.

4. Abuso sexual

En 2012, la actriz porno declaró a la prensa que había sido víctima de violación sexual cuando era pequeña. El agresor había sido su padre, y fue por ello que tuvo que llevar terapias para recuperarse emocionalmente.

5. Intento de suicidio

Sabrina Sabrok intentó quitarse la vida en 2015. Todo inicio cuando ella empezó a mandar tweets en los que pedía ayuda. Luego contó que una vez tuvo un ataque de depresión y, por eso, ingirió 10 pastillas de Tafil; sin embargo, los policías llegaron a tiempo para salvarla.

6. No vive con sus hijas

La argentina tiene dos hijas: Dulcine Dubaz y Metzli Farjeat. Ambas viven con sus padres, ya que alega que “no tiene alma de madre”. Por ese motivo, prefiere no frecuentar con ellas y dejarlas al cuidado de sus exparejas.

7. Lanzó un comentario racista contra los mexicanos

Hace cinco años se difundió un audio teniendo una discusión con su exesposo Erick Farjeat. En este se le escucha decir que los mexicanos se rinden hacia ella y que son una “raza de m...”.

Antes y después

El año pasado, la actriz porno publicó una fotografía en Instagram de cómo lucía antes de haberse sometido a más de 50 cirugías. A la izquierda se muestra una foto en blanco y negro del año 1989, en el que tiene el cabello corto y luce bastante delgada; mientras que a la derecha expone sus atributos después de haber pasado por el quirófano.