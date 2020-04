Paparazzis de Hollywood se encuentran en crisis por el coronavirus

Amados u odiados, los paparazzis también sufren los estragos de la pandemia que está generando la COVID-19. En estas semanas, se han visto afectados porque no tienen a quién fotografiar.

Debido a que las celebridades se encuentran en sus hogares llevando a cabo el aislamiento social para evitar la propagación del virus, estos fotógrafos no poseen la cantidad de imágenes que desean, pero la demanda por información de las estrellas en Hollywood no decae.

Por eso, las fotos que únicamente se pueden conseguir en esta situación son de actores paseando a sus perros o saliendo a comprar alimentos con mascarillas puestas, como es en el caso de Ben Affleck, su pareja Ana de Armas y la actriz Cameron Diaz.

Ben Affleck y Ana de Armas se conocieron rodando la serie Deep Water. (Foto: Difusión)

“Todas las fotos son con gafas de sol y una mascarilla en este momento... esas son las únicas fotos que vas a conseguir”, señaló Randy Bauer, fundador de la agencia de fotos de celebridades Bauer-Griffin. Además añade que docenas de colegas se encuentran en competencia por las mismas fotos. "Es un poco agridulce, porque tenemos la demanda pero no la oferta (...) No se puede tener todo”, indicó.

Asimismo, Bauer subrayó que la producción fotográfica de su agencia se redujo en un 95 % en tiempo récord, después de que el gobernador de California impusiera el cierre de los locales comerciales y el confinamiento en los domicilios. Pasaron de capturar de 7.000 fotografías al mes a solo 500. "Eso si tenemos suerte (...) Todo el asunto se ha puesto patas arriba”, manifestó a la agencia AFP.

Paparazzis. Foto: difusión

Además, remarcó que la demanda por imágenes “instantáneas de la calle” han aumentado. “Muchas veces me había preguntado por qué veíamos a tantos famosos paseando a sus perros. Y entonces me di cuenta... los paseadores de perros no están viniendo por el coronavirus, así que les toca a ellos (las celebridades)”, añadió.

Bauer recomendó a los fotógrafos autónomos que soliciten el seguro desempleo ante el “paquete de alivio” aprobado por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Paparazzis. Foto: difusión

Por su parte, el fotógrafo Mark Karloff señaló en un episodio del programa Paparazzi Podcast que “el público en general no iba a llorar por el padecer (de sus compañeros), pero somos hombres de familia, tenemos niños, familia, somos humanos”, puntualizó.