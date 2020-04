One World Together At Home | La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la institución internacional Global Citizen realizarán un evento musical virtual como apoyo a los trabajadores de la salud en todo el mundo que luchan contra la COVID-19.

“Puede que tengamos que estar físicamente separados por un tiempo, pero aún podemos unirnos virtualmente para disfrutar de buena música. El concierto One World: Together At Home representa una poderosa muestra de solidaridad contra una amenaza común”, expresó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

¿Qué es el One World Together At Home?

One World: Together at home o Un mundo: Juntos en casa es un concierto virtual que reunirá a más de 100 artistas y se transmitirá EN VIVO a nivel mundial por canales de televisión y plataformas en línea.

Fecha del One World Together At Home

¿Cuándo será el concierto One World Together At Home?

La reunión digital se llevará a cabo este sábado 18 de abril de 2020 a partir de las 19:00 (hora peruana) a través de las principales cadenas de televisión y plataformas digitales. Tendrá una duración de dos horas.

¿Quiénes organizan el concierto online One World Together At Home?

La Organización Mundial de la Salud y la entidad internacional de defensa Global Citizen son las encargadas de organizar el concierto online. La cantante Lady Gaga está como curadora artística del evento musical.

One World Together At Home: canales de transmisión

¿Qué canales transmiten el One World Together At Home?

Este show artístico se transmitirá tanto por plataformas de Internet como por canales de televisión.

- Televisión: Sony Channel, AXN, Univisión, MTV, Caracol, Chilevision, E! Entertainment.

- Internet: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Amazon Prime Video, Apple y más plataformas digitales.

¿Qué artistas participarán en el concierto One World Together At Home?

Más de 100 artistas de talla mundial estarán presentes en One World Together At Home. Se ha confirmado que participarán Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Chris Martin, Elton John, The Killers, Andrea Bocelli, Camila Cabello, Lady Gaga, Jessie J, Liam Payne, entre otros.

Los cantantes hispanohablantes que estarán son Luis Fonsi, Juanes, Natti Natasha, Sebastián Yatra, J Balvin y otros.

Se espera que la presentación este a cargo de Jimmy Kimmel, Kimmy Fallon y Ellen Degeneres.

¿A qué hora empieza el One World Together At Home en mi país?

Estos son los algunos horarios por país para ver EN VIVO el concierto digital de dos horas.

México: 18:00 p. m.

Colombia: 19:00 p. m.

Ecuador: 19:00 p. m.

Perú: 19:00 p. m.

Venezuela: 20:00 p. m

Argentina: 21:00 p. m.

Chile: 21:00 p. m.

España: 02:00 a. m. del domingo 19 de abril

Estados Unidos: 17:00 p. m. (hora de Los Ángeles)

Dónde ver gratis online el One World Together At Home en Perú

Puedes disfrutar del concierto a través de las diferentes plataformas virtuales como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram o sintonizar en canales de televisión como Sonny Channel y TNT.