Mayra Goñi: “Mientras no pueda hacer conciertos, tengo que trabajar en otras cosas”

Mayra Goñi tomó la decisión, semanas atrás, de dejar temporalmente las series para dedicarse a la música. Esta nueva faceta la estaba planeando desde hace mucho tiempo, con la producción de su nuevo tema musical “Víctima”.

“He decidido dejar la actuación por un tiempo, para poder dedicarle más tiempo a esta parte de mi carrera”, reveló a un medio local.

La pareja de Nesty piensa retomar trabajos que dejó de hacer tras la cancelación de eventos y conciertos.

"Siento que me faltan alcanzar muchas cosas. Me está costando, estoy en ese proceso musical. Como actriz, he pasado por muchas cosas", agregó en diálogo con el diario Ojo.

Sin embargo, tras la pandemia debido al virus de la COVID-19, muchos eventos tuvieron que cancelarse y reprogramarse. El ministro Zeballos indicó hace unos días a La República, que esta suspensión de actividades sociales iba a tener una “duración indefinida”.

A raíz de eso, Mayra Goñi volvió a pronunciarse, revelando que estas nuevas medidas han sido como un “baldazo de agua fría”. En una información extraída del diario El Popular, la pareja de Nesty declaró que ha decidido replantear su carrera artística y reanudarlo en un futuro seguro.

Mayra Goñi piensa regresar a la actuación tras no poder cantar por cancelación de conciertos.

“Estoy tratando de enfocarme en mi carrera musical, pero es un poco complicado por todo lo que está pasando porque este año se van a prohibir los conciertos, por eso pienso aceptar las propuestas que se presenten para actuar”, sostuvo.

“Tengo deberes que cumplir y muchas responsabilidades, no puedo darme el lujo de darme un año de ‘para’. Seguiré sacando música, pero mientras no pueda hacer conciertos, tengo que trabajar en otras cosas”, agregó Mayra Goñi.

La joven actriz también resaltó que tiene un papel en la telenovela protagonizada por Alondra García Miró, Te volveré a encontrar, que se estrenará este lunes 20 por América TV.