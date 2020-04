Maricarmen Marín responde a críticas por no tener preparación para conducir Mujeres al mando

Maricarmen Marín se ha integrado hace un par de semanas a la conducción de Mujeres al mando, pero su presencia no ha estado exenta de críticas, ya que no pocos consideran que la exjurado de Yo Soy no cuenta con la preparación suficiente para tener a su cargo temas tan delicados como la problemática de los peruanos a consecuencia del coronavirus.

En su momento, Magaly Medina llegó a comparar a Maricarmen Marín con un 'mueble’: “Ella es un postecito, un vaso, como una lámpara, un mueble prácticamente. Habla poquísimo y cuando la dejan hablar se siente todavía perdida”.

Por su parte, la cumbiambera Giuliana Rengifo aseguró que a Maricarmen Marín le falta estar más curtida en problemáticas sociales para abordarlas eficientemente en televisión.

“A Magaly no se le escapa nada ni nadie y sí, estoy de acuerdo con lo que dijo… Maricarmen es talentosa y si le gusta la conducción tiene que prepararse… Me gusta mucho Thaís, es muy buena en lo que hace”, expresó Rengifo.

Haciendo eco de esta y otras críticas, Maricarmen Marín, fiel a su estilo, decidió enviar una respuesta a sus detractores, asegurando que se encuentra en una nueva etapa de su carrera, en la que atraviesa por un periodo de aprendizaje.

PUEDES VER Maricarmen Marín regresa a Mujeres al mando tras ser criticada por Magaly Medina [VIDEO]

“Todos estamos aprendiendo sobre la marcha; lo que atraviesa hoy el mundo es nuevo para todos. Con fe vamos aprendiendo, nada es fácil, pero podemos lograrlo. No es juzgar, es aprender”, expresó Maricarmen Marín en su más reciente publicación de Instagram.

Cuando surgieron las primeras críticas hacia Maricarmen Marín, la cumbiambera se ausentó por un día de Mujeres al mando. Muchos pensaron que había dado un paso al costado, pero explicó las razones de esto.

“Quería contarles que previo a mi ingreso al programa la producción y yo sabíamos que no asistiría los tres primeros martes de abril. Gracias, nuevamente, por sus lindos mensajes y preocupación. No vemos mañana. ¡Los quiero!”, explicó Maricarmen Marín en Instagram.