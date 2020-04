Karla Tarazona escribió un mensaje en Instagram donde deslizó que Leonard León no le envía dinero para la manutención de sus dos hijos. Esto habría enfadado al cumbiambero, quien tuvo fuertes palabras contra su expareja, al punto de calificarla como una persona “tóxica”.

En sus historias de Instagram, el polémico cantante aseguró que algunos hombres de prensa le estuvieron consultando si es verdad que no cumple económicamente con la exconductora de Válgame para la crianza de los menores.

PUEDES VER Leonard León se queja de colegios y Karla Tarazona le recuerda que no da pensión para sus hijos

“Debido a las llamadas de periodistas para preguntarme por cierta historia de Instagram que se publicó y, en caso se refiera a mí, digo que todos los meses cumplo con la pensión hacia mis pequeños”, detalla Leonard León.

Seguidamente, el cumbiambero reconoce que durante abril ha tenido problemas para hacer llegar el dinero a los hijos que tuvo con Karla Tarazona.

"Salvo este mes de abril que se ha complicado para todos los que trabajamos en espectáculos, pero eso no quiere decir que no vaya a cumplir, sino que estamos viendo la forma de generar ingresos”, aseguró Leonard León.

Tras esto, el cantante expuso cuál es la situación de sus hijos en el colegio: “No entiendo el motivo de las burlas, si se sabe que mis pequeños están becados”.

No contento con ello, Leonard León trae a colación las pericias que muchos padres padecen para cumplir con sus hijos de manera mensual, para luego mostrar un documento que acreditaría que, efectivamente, hizo un depósito en el mes de marzo “cuando aún estaba en Europa”.

Una vez hecho esto, el cumbiambero se dirige hacia Karla Tarazona para enviarle un fuerte mensaje: “Bueno, pues, tóxica, es una pena que no tengas el mínimo de respeto por lo que acontece en el país”.

“Y si tanto dices que no hablas de gente que no te suma, sé consecuente y no te refieras a mi indirectamente porque pareciera que vives averiguando qué posteo. Cómprate una vida”, sentenció Leonard León en Instagram.