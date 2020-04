Leonard León se queja de colegios y Karla Tarazona le recuerda que no da pensión para sus hijos

Durante la cuarentena por el brote del coronavirus en el Perú, la educación ha sido uno de los sectores más afectados. Ante esto, Leonard León aprovechó su cuenta de Instagram para comentar que muchos colegios privados siguen cobrando elevadas pensiones, asegurando que no ofrecen una enseñanza adecuada en esta coyuntura.

En una de sus historias de Instagram, León puso en manifiesto su molestia con las instituciones educativas particulares.

Leonard León se queja de enseñanza durante cuarentena.

“Y los más beneficiados hasta el momento son los colegios. ¿No? Siguen cobrando a los alumnos a pesar de brindar un sistema deficiente para el aprendizaje, ¿o acaso van a exonerar el pago en lo que resta del año?”.

Sin embargo, luego de que Leonard León hizo este comentario, Karla Tarazona lanzó un mensaje en sus historias de Instagram dedicado al padre de dos de sus hijos.

Karla Tarazona se burla de reclamos de Leonard León.

“Ja ja ja. ¡Qué risa! Algunos se arañan por la pensión del colegio y, hasta la fecha, ni pensión de alimentos dan”, expresó la exconductora de Válgame Dios.

PUEDES VER Karla Tarazona dedica mensaje a su hijo con Leonard León por su cumpleaños

En más de una ocasión, Karla Tarazona no solo ha asegurado que Leonard León no ve a sus hijos en más de un año, sino también que no se hace cargo de su manutención económica.

Leonard León ha sido acusado por no preocuparse de la manutención de sus hijos con Karla Tarazona.

Sin embargo, hace unas semanas el cumbiambero aseguró que las palabras de su expareja no son ciertas, explicando por qué no ve a los menores y refutando sobre el tema económico.

“He pedido la variación de visitas para poder verlos, no voy a aceptar las condiciones que la señora (Karla Tarazona) quiere imponer”.

Karla Tarazona ha comparado a Leonard León con la tabla del cero.

“Dice que es padre y madre; le recuerdo que recibe una pensión mensual (de mi parte). Aporto de acuerdo a ley y acorde a la conciliación que se hizo”, dijo en su momento.