Luego que Leonard León llamara tóxica a Karla Tarazona por afirmar que el cumbiambero no le envía pensión a sus hijos, la exconductora de Válgame le recordó al polémico cantante su violento pasado y las veces que fue acusado de agresión.

Instagram fue el medio que escogió Karla Tarazona para responder a su expareja, comenzando con el tema económico que el músico tiene pendiente a depositar: “Ya estamos quincena de abril. Seguimos esperando”.

PUEDES VER Leonard León se queja de colegios y Karla Tarazona le recuerda que no da pensión para sus hijos

Seguidamente, la exmodelo responde a Leonard León por los calificativos que usó en su contra: “Tóxica, ja ja ja. Tóxica es la persona que fue sentenciada por violencia física hacia una mujer, Repito, sentenciado”.

Tras esto, Karla Tarazona agrega que los hijos no pueden esperar hasta que uno de los padres consiga un poco de dinero para cubrir sus necesidades.

“A los niños se les cumple en la fecha. Ellos no esperan o yo como mamá les digo: ‘Hijito espera un momento, estamos atravesando una pandemia y no tengo dinero, me tienes que entender porque estoy viendo la forma de generar ingresos’. Una mamá responsable tiene que prever todo tipo de situaciones. Nadie sabía lo que venía o que se quedarían sin trabajo”.

Sin embargo, Karla Tarazona hace eco de que, efectivamente, llegaron a una conciliación sobre la manutención de sus hijos: “Así es, muchas madres luchan por una pensión justa; en este caso fue algo de mutuo acuerdo”.

Sin embargo, dicho esto, recuerda que la responsabilidad en la crianza es de ambos padres, no solo de una de las partes.

“Los niños no solo estudian, comen y tienen muchos gastos de acuerdo a sus edades. Los hijos son de dos no de uno, la responsabilidad es de los dos. Las circunstancias en el país afectan a todos, no solo a uno, pero mi responsabilidad como madre es seguir cumpliendo en todo sentido”, sentenció Karla Tarazona.