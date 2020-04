Juliana Oxenford sorprende cantando desde su balcón en la cuarentena [VIDEO]

Juliana Oxenford cautivó a sus seguidores en Instagram al compartir un video en el que aparece cantando desde su balcón durante la cuarentena.

La periodista de ATV se mostró muy emocionada al interpretar famosas canciones como “Ya te olvidé”, “Como tu mujer” y “El teléfono” (Pintura roja) en compañía de su hija María.

juliana oxenford

“A mí me encanta cantar y lo hago en el balcón para que me denuncien los vecinos, no importa”, comentó la conductora de Al estilo Juliana, de forma sarcástica, en el video difundido en Instagram.

Juliana Oxenford también aprovechó para animar a sus fans a sumarse a esta iniciativa para entretenerse en la cuarentena.

“@balconestienentalento. Me invitaron a cantar y obviamente acepte. Dicen que concursar no puedo, pero los invito a ustedes a que lo hagan. La iniciativa me parece buenísima y le inyecta una importante dosis de alegría a estos días tan difíciles. Manden sus videos cantando desde una ventana o balcón a @balconestienentalento”, escribió la periodista en su post.

Hasta el momento, el video de Juliana Oxenford logró superar las 85.000 reproducciones en Instagram, donde sus miles de fans la elogiaron por su audacia.

Juliana Oxenford anima a sus fans con divertido Tik Tok

La periodista Juliana Oxenford provocó las risas de sus seguidores con un divertido video de Tik Tok.

“Si algún día tú me agarras mirándote de esta manera", dijo la comunicadora, luego empezó a hacer muecas y señaló “Aléjate de mí, aléjate de mí que no me caes bien”.

"El estrés del trabajo en cuarentena me hizo caer en la tentación... ja, ja, ja”, escribió la polémica periodista junto al clip.