Gianella Ydoña denuncia que Josimar le envía ‘patas de pollo’ en la bolsa de víveres para su hijo

Josimar Fidel, líder de la agrupación de salsa que lleva su mismo nombre, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. En el reciente programa de Magaly Medina, se presentó un informe donde Gianella Ydoña, su expareja, lo acusa de no cumplir responsablemente con la pensión de su hijo.

En la conversación telefónica que tuvo la madre de los hijos del salsero con Magaly TV, la firme, reveló desde que inició la cuarentena él no le da ninguna solvencia económica hacia sus pequeño Jostin. Esto debido a que el artista no se encuentra trabajando.

"Esta es la pensión del cantante Josimar", dijo la expareja del salsero reclamando la poca cantidad de alimentos que le envía a su pequeño.

No obstante, dijo que hace unos días por medio de un tercero, le envió una bolsa de víveres desde su casa de La Planicie. La madre de familia, como reclamo, enseñó dicho paquete evidenciando una bolsa de menudencias de pollo que contenían una gran cantidad de patas.

El video lo compartió en una de sus historias de Instagram, siendo mostrado también por el informe de Magaly TV, la firme.

“Él cree que es humillante mandar a su hijo leche, lentejas, arroz y full patas de pollo, esa es la pensión de Josimar, el cantante”, se le escucha decir a Gianella Ydoña.

Como se recuerda, la empresaria reiteró su protesta por la pensión de sus hijos a un conocido medio local. “Tuve que dejar mi casa porque ya no me da ni un sol y no tenía cómo pagar (el alquiler)", dijo con un gran carácter.

"Cuando acabe la cuarentena podré acomodarme y trabajar para mi hijo, ya que él vive conmigo y su papá le quitó el techo donde vivía. Según Josimar, está sin trabajo y no puede darme la pensión”, reveló a Trome.