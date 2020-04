Itatí Cantoral sobre COVID-19: “Estamos en la peor etapa de la pandemia, no salgas de casa”

La recordada intérprete de Soraya Montenegro, Itatí Cantoral, realizó un llamado a mantener la cuarentena obligatoria recomendada por las autoridades sanitarias para frenar el número de contagios por el coronavirus. Por medio de su perfil de Instagram, la actriz compartió un video en el que pide a todos sus seguidores que se cuiden.

“Hola amigos soy Itatí Cantoral y desde aquí te quiero decir que no salgas de casa. Estamos en la peor etapa de la pandemia de COVID-19, no salgas de casa, no es una broma. Cuida de ti y cuida de tu familia y por favor no salgas de tu casa”, señaló muy seria la artista mexicana.

Los fans de Itatí Cantoral no tardaron en responder a su publicación y se pronunciaron por medio de los comentarios del clip que ya cuenta con más de 21.000 reproducciones a pocas horas de ser subido a internet. “Gracias bella Itatí, que tengas una tarde maravillosa”, “tú también cuídate muchísimo”, fueron algunos mensajes de los cibernautas.

A pocos días del reestreno de la producción Silvia Pinal frente a ti, que cuenta con la participación de Itatí Cantoral, Nicole Vale y Mía Rubín, la actriz de 44 años apeló a la conciencia de su legión de seguidores para que cumplan con el aislamiento social y paliar los duros efectos que está teniendo el coronavirus en la población más vulnerable.

Por otro lado, la entrañable famosa azteca también anunció que brindará una entrevista al Canal de las estrellas este viernes 17 a las 07.00 p. m. (hora de México), para conversar sobre su papel en la bioserie.