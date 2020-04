El jueves 16 de abril es una fecha que quedará grabada en los corazones de los millones de fanáticos de la cinta High School Musical, pues ese día se dio la esperada reunión de los actores que interpretaron a Troy Bolton, Gabriella Montez, Taylor McKessie, Chad Danforth, Ryan Evans y Sharpay Evans.

Fue precisamente la intérprete de este último personaje, Ashley Tisdale, la responsable de esta iniciativa. Ella sorprendió a sus fans al publicar algunas imágenes del detrás de cámaras del kakaoke en el que participó junto a los actores Vanessa Hudgens, Monique Coleman, Corbin Bleu y Lucas Grabeel.

La actriz de 34 años utilizó su perfil de Instagram para publicar una serie de videos en lo que deja ver sus errores al momento de interpretar el característico tema de la cinta de Disney.

“Aquí hay algunos bloopers para todos ustedes. Nos divertimos mucho filmando We’re All In This Together, pero definitivamente tuvimos algunas dificultades técnicas (yo)”, escribió Ashley Tisdale en la leyenda de su post.

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y llenaron de halagos a la ex Chica Disney en los comentarios del material multimedia que, a pocas horas de ser compartido, ya cuenta con más de 400.000 reproducciones. “Te adoro tanto”. “Me encantó verte anoche ¡Gran trabajo!". “Sharpay es la verdadera heroína”. “Linda después de tantos años”, fueron algunos mensajes de los internautas.

Cabe señalar, que la gran decepción de los admiradores de High School Musical fue el actor Zac Efron, quien se limitó a presentar al elenco con notable seriedad y culminar su presentación en el evento organizado por la cadena norteamericana ABC. “Me parece una enorme falta de respeto que solo presentara y no cantara ni bailara como los demás”, precisó un decepcionado usuario.