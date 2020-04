Ethel Pozo impresionó a sus seguidores con una fotografía de su infancia. La hija de Gisela Valcárcel decidió publicar el tierno recuerdo, en su cuenta oficial de Instagram, para el aprecio de sus seguidores.

Pero no fue la única sorpresa que compartió en la mencionada red social. La conductora de América Hoy se animó a recrear dicha imagen, en la misma posición que hace muchos años.

La conductora de América Hoy decidió realizar este antes y después. Foto: captura

Ethel Pozo replicó tal cual la fotografía: la misma decoración globos, la posición y la mueca de ‘puchero’. Tras su publicación, la figura de América Televisión recibió cientos de ‘Me gusta’ y una larga cola de comentarios.

“Igualita, saludos reina que estés muy bien”, “Igualita a Gise en la foto de bebé”, “Bella tu trompita”, “Que linda!!!! Y que suerte que tenías globos!”, le escribieron sus seguidores en Instagram.

Ethel Pozo recrea en redes sociales una tierna fotografía de su niñez.

La rutina de Ethel Pozo por cuarentena

Cabe señalar que el programa de Ethel Pozo sigue emitiéndose en las pantallas de América TV, pero con un cambio en su contenido. Tras la cuarentena establecida por la pandemia mundial del coronavirus, la presentadora ha tenido que establecer algunos protocolos en su rutina.

“Salgo de mi casa con mascarilla y con guantes. Además, tengo un maletín especial que es el único que traslado, no lo cambio nunca, y al momento de regresar a mi casa, dejo este maletín fuera, en la lavandería, así, no entro cosas de la calle a mi casa”, dijo la conductora a El Popular.

"Además, apenas regreso, me quito los zapatos y voy directamente a bañarme, y la ropa que me quito la dejo en una bolsa cerrada por 24 horas, pues como me han instruido los especialistas, si esa ropa se traslada a la lavandería, el virus podría llevarse a esta zona. Recién después de esta asepsia saludo a mis hijas”, agregó.