Ed O’ Brien de Radiohead debuta con su primer álbum como solista

El guitarrista y fundador de la banda Radiohead, Ed O’Brien, publicó hoy bajo el pseudónimo de EOB su primer álbum en solitario, “Earth”, que ha sido catalogado por la crítica como un trabajo entre notable y sobresaliente.

Este disco nació hace siete años en Brasil, país donde el músico británico se mudó junto a su familia tras la gira del disco “The King of Limbs” en 2012. De vuelta a Gales, O’ Brien inició el trabajo con la ayuda de los productores musicales Flood (alias de Mark Ellis, quien ha colaborado con grandes como Depeche Mode, U2, New Order, Nick Cave o Pj Harvey) y Catherine Marks (Foals, Manchester Orchestra, The Killers, Local Natives, Wolf Alice).

También ha contado con la participación de grandes músicos como su compañero en Radiohead, Colin Greewood; el guitarrista de Portishead, Adrian Utley: el batería de Wilco Glenn Kotche o la también artista Laura Marling, con la que selló el dúo acústico e íntimo de “Cloak Of The Night”.

“Estas canciones fueron creadas en un espíritu de amor, con los mejores deseos para una comunidad global y espero sinceramente que durante estos tiempos extraños y difíciles, algunas personas puedan encontrar un poco de luz y consuelo en ellos”, dice O’Brien en declaraciones recogidas por Universal Music.