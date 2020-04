Cardi B teme por su vida tras conversar con Bernie Sanders [VIDEO]

Cardi B ha sido una de las artistas que se ha mostrado más preocupada por la pandemia del coronavirus; por eso, realizó una transmisión en Instagram Live con el político Bernie Sanders para informar a sus seguidores sobre este tema.

Sin embargo, luego la cantante compartió otro video para decir que se encuentra asustada y teme por su seguridad, porque desde que tuvo la charla con el senador le han pasado cosas extrañas.

La rapera contó que hizo la entrevista, porque quiere aprovechar el gran alcance de sus redes sociales para informar acerca de la situación que vive su país por el coronavirus.

Durante la conversación, Cardi B aprovechó el momento para criticar el actuar de Donald Trump frente a la pandemia.

No obstante, días después la rapera comenzó a tener inconvenientes para hacer transmisiones en vivo a través de sus redes sociales y explicó que estos problemas se presentaron tras apoyar a Bernie Sanders.

“Desde que estoy haciendo estos videos en vivo… ¿cuándo ha pasado eso?... jamás. Ahora de repente mi transmisión se queda sin sonido, no lo sé, me estoy asustando, me está dando un poco de miedo. A mi esposo no le gusta cuando me pongo a hablar de política, lo pone paranoico, porque últimamente mi Instagram se está poniendo borroso y sin sonido, así de la nada", contó.

La artista dijo que esta situación la comienza a asustar y que teme por su vida.

“Dios no lo quiera, si algo me pasa a mí o a alguien de mi familia se van a enterar quién fue y por qué. Esta m... huele muy rara, muy extraño. Qué raro que después de que salí en vivo con Bernie mi trasmisión se queda sin sonido”, expresó.

Cardi B se ha mostrado muy sensible con el tema del coronavirus; por ello, ha tratado de apoyar y hacer donaciones para las personas de escasos recursos afectadas por la enfermedad.