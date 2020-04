Alondra García Miró planea repartir víveres a gente pobre de Lima Norte y Sur tras recaudar 120 mil soles

Alondra García Miró no es ajena a la crisis económica y de desempleo que está afrontando nuestro país, debido al estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. La novia de Paolo Guerrero realizó una colecta, junto al secretario general de Cáritas de Tablada de Lurín, donde recaudó más de 120.000 soles.

Este dinero será utilizado para comprar canastas de alimentos y repartirlos a las personas más necesitadas de Lima Norte y Sur. En conversaciones con un medio local, la ‘Ojiverde’ reveló detalles de esta iniciativa.

La modelo se solidarizó en esta crisis económica que vive nuestro país debido al estado de emergencia por el coronavirus.

“En realidad, es un montón para una semana, eso equivale a ocho mil canastas, por allí, y es para ayudar a las personas que más lo necesitan [...]. Estoy feliz y agradecida con todos los peruanos. Cuando unimos fuerzas, podemos lograr cosas increíbles”, dijo Alondra García.

“Al inicio el padre había hecho todo lo que era Lima sur, que iba hasta Pucusana y, de allí, cuando hablamos con el padrecito que íbamos a recaudar más, entonces decidimos que vamos a beneficiar todo lo que es Lima norte para poder llegar a todos”, agregó la modelo peruana a El Popular.

Así también, tras ser consultada sobre si tenía pensado crear una fundación de ayuda en el futuro, Alondra no descartó dicha posibilidad. “Esta cuarentena me hizo pensar que realmente tenía que hacer una fundación, ahorita es un poco complicado, pero ya he hablado con un par de personas para poder aterrizarlo y llevarlo a cabo”, reveló.

Alondra García se suma a más figuras del espectáculo que vienen dando su granito de arena en esta crisis sanitaria. Hace unas semanas, Alejandra Baigorria hizo lo suyo en donar mascarillas a diversas autoridades y médicos.

Patty Wong también tuvo la iniciativa, gracias a la Municipalidad de Chorrillos, de repartir almuerzos a los miembros de limpieza y vigilancia del distrito.