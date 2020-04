Mediante sus redes sociales, la empresaria Alejandra Baigorria se manifestó sobre las críticas que ha recibido por las mascarillas que está donando a las personas más vulnerables por la pandemia del coronavirus.

A pesar de ser muy elogiada en redes sociales por el noble gesto, muchas personas cuestionaron a la ex chica reality sobre el material que está utilizando para la confección de los tapabocas.

PUEDES VER Alejandra Baigorria dona mascarillas a policías y militares acompañada de George Forsyth

Por ello, Alejandra Baigorria se pronunció sobre las criticas y aseguró que la tela con la que confecciona las mascarillas está aprobada por el Ministerio de Salud.

“Obviamente leí lo que el Minsa había mandado, que es el protocolo de cómo hacer las mascarillas, las medidas y las telas que están permitidas para hacer las mascarillas, que te puedan proteger de verdad”, subrayó.

La popular ‘Rubia de Gamarra’ también dijo que el material de prevención contra la COVID-19 se está haciendo siguiendo los protocolos de esta entidad.

"Eso de que las telas o las mascarillas que estamos haciendo no funcionan, es mentira, es totalmente mentira. Nuestras telas están 100 % aprobadas por el Minsa y todas las medidas. Todo se está haciendo de la manera correcta, siguiendo los protocolos”, aseveró.

PUEDES VER Alejandra Baigorria pide el apoyo de empresas privadas para aumentar donaciones

Por otra parte, mencionó el apoyo que ha recibido por parte del burgomaestre George Forsyth para la elaboración de las mascarillas.

“Agradecer al alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien fue quien me abrió las puertas para yo poder hacer las mascarillas. Yo toqué muchas puertas y no me las abrieron. Gracias a Dios, George se comunicó conmigo, escuchó mi pedido y lo pusimos en práctica”, explicó.