La presentadora de En boca de todos Tula Rodríguez compartió con sus seguidores una lista de actividades que se pueden realizar dentro de casa para distraer a las mascotas durante estos días de cuarentena.

Vía Instagram, la figura de América televisión pidió a todo su público mantener la calma y no desesperarse en estos momentos, y que empiecen a realizar actividades junto a sus mascotas.

“¡Hola! ¿Cómo están? Me encantó hacer el live con ustedes. Pronto estaré haciendo más para estar más cerca y reírnos juntos. Porque en estos tiempos complicados hay que sacarle lo positivo a las cosas”, escribió la esposa de Javier Carmona.

Tula Rodríguez. Foto: Instagram

De la misma manera, comentó cómo son sus días durante la cuarentena junto a sus cuadrúpedos. “Hoy he pasado bastante tiempo con Lola y Gema. Mis perritas que son como mis hijas. Las he engreído, he jugado con ellas y agradeciendo porque nos hacen mucha compañía y nos dan mucho amor”, exclamó Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez. Foto: Instagram

Asimismo, la presentadora de televisión se animó a dar una lista de recomendación para llevar a cabo junto a las mascotas. “Le dejo unos pequeños tips para distraerlos en casa. Juega con su pelota o juguete favorito, corre con tu engreído por la casa (sin romper nada), hazlos saltar sin parar una y otra vez”, se lee en su descripción.

“Dales agüita para que no se deshidraten, hazles muchos mimos en su pancita, abrázalos y diles que los quieres. ¿Cómo se llama tu engreído? ¿Qué juegos hacen juntos? #Diosesbueno #Yomequedoencasa #Solofaltastú”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tula Rodríguez. Foto: Instagram

Cabe señalar que Tula Rodríguez durante los primeros días de aislamiento social se ha mostrado agradecida con los acontecimientos que se han dado en la naturaleza. “Hoy aproveché para hacer las compras de la semana y entre el camino y mi recorrido, que fue bastante largo, vi las calles vacías, la naturaleza y valoré mucho lo que tenía a mi alrededor”, sostuvo.