Thalía colapsa al no saber usar Internet para las tareas de sus hijos [VIDEO]

Thalía comparte mucho contenido divertido a través de su cuenta oficial de Instagram. Dueña de un gran sentido del humor, la artista mexicana lleva alegría a sus millones de fans durante esta cuarentena.

No obstante, la esposa de Tommy Mottola contó una gran dificultad por la que está pasando.

Thalía no sabe cómo imprimir los trabajos de sus hijos.

A través de un video, Thalía, quien hace poco dio consejos en portugués sobre el coronavirus, reveló que le cuesta mucho adaptarse a la tecnología y hasta tiene problemas a la hora de imprimir los trabajos de sus hijos.

Como se sabe y tras declararse pandemia mundial por el coronavirus, los centros educativos tuvieron cerrar y para que los estudiantes no perdieran el año escolar se están dictando clases virtuales.

“Hola, mis corazones de melones. Yo estoy un poco frustrada por mis hijos y el nuevo modo de aprendizaje por Internet que es un poco complicado para mí. Tengo que imprimir muchos papeles para mis niños”, contó la intérprete de “No me acuerdo” en Instagram.

“De pronto la computadora o el teléfono no hacen conexión. Quiere imprimir, luego no quiere (…). Yo ya no puedo más, se me está friendo el p*** cerebro”, agregó la cantante mexicana.

Finalmente, Thalía envió un mensaje de apoyo a los papás que se encuentran sufriendo al igual que ella.

“Todos los padres están pasando por la misma situación, un beso. Gracias maestros, ustedes lo son todo”.

Thalía se pronuncia sobre el impacto del coronavirus

El pasado 25 de marzo, Thalía escribió un mensaje sobre la pandemia del coronavirus. La artista señaló que la única salida para vencer a la enfermedad es la prevención.

“Hay catástrofes que se pueden evitar y otras que no. Y ya sabemos qué hay que hacer para reducir el impacto del coronavirus: prevención, prevención y prevención. Los centros públicos deben estar preparados para atender a los más vulnerables: personas mayores, aquellos que viven en la calle, familias sin hogar, los migrantes, etc. Los más desfavorecidos son siempre los olvidados”.