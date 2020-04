Susy Díaz confiesa que pensó que Florcita Polo había sido contagiada del coronavirus

La exvedette Susy Díaz detalló las reuniones familiares que tenía con su hija Florcita Polo y sus nietos antes de la llegada de la pandemia al país y el inicio de la cuarentena.

Asimismo, la exparlamentaria reveló lo preocupada que se encontraba por la salud de su primogénita, ya que pensó que Florcita Polo era portadora de la COVID-19, porque presentaba algunos síntomas de este virus.

"Florcita estuvo con un poco de gripe y dolor de garganta por el cambio de clima, gracias a Dios no fue nada grave. Le recomendé comer un diente de ajo diario y se curó", sostuvo ante el diario el Trome.

De la misma manera, la figura pública detalló la actividad que vienen realizando durante la cuarentena. “Estoy orando para que Dios no nos castigue más, mucha gente está muriendo por el coronavirus”, declaró la artista peruana.

“Extraño mucho a Flor y a mis nietitos, siempre nos veíamos todos los sábados, pero desde que empezó la cuarentena solo tenemos comunicación por videollamada. Quiero abrazarlos, pero entiendo que debemos quedarnos todos en casa”, detalló en una reciente entrevista para el conocido medio local.

Recordemos que la excongresista hizo un pedido a todo su público para evitar que se siga propagando esta pandemia. “Le pido a la gente que oremos bastante y clamemos por la misericordia de Dios, para que ya pare esta pandemia, que no nos castigue tanto. Creo que debemos rogarle para que detenga su furia”, sostuvo.

“Sí, es un castigo divino. Hay que pedirle a la gente que cambie, que no esté robando, matando, violando ni haciendo daño, porque eso no le gusta a Dios. He practicado los mandamientos y eso me da cierta tranquilidad espiritual”, sentenció.