Susan Ochoa: “Estoy preocupada, pero sé que vamos a salir adelante” (VIDEO)

Susan Ochoa ha dejado a un lado las baladas románticas por estos días. Luego de cancelar varias presentaciones por la emergencia sanitaria para evitar la expansión del Covid-19, la ganadora de Viña del Mar se ha abocado a hacer música a través de sus redes sociales, y estrenó una versión de ‘Cómo no creer en Dios’ grabada en su casa. “Es que creo que mucho bien nos hará seguir teniendo fe que todo esto va a pasar”, nos comentó, aunque no se dirige solo a los católicos o creyentes. “Estos son tiempos para reflexionar, para cambiar y seguir aportando cosas que nos hagan mejores seres humanos. He leído muchos mensajes positivos desde que lancé esta canción. La hice en mi casa, obedeciendo las normas”.

En ese sentido, la cantante admitió que la suspensión de conciertos y demás espectáculos hasta el 2021, los pone a los músicos en una situación crítica, pero no discute las medidas y espera poder reinventarse.“Estoy triste y preocupada porque ya no estaré en un escenario, no podré trabajar. Pero creo que todo será por nuestro bien, los peruanos somos ingeniosos y trabajadores, luchadores, por eso creo que algo se nos va a ocurrir para salir adelante”. Desde la cuarentena, Susan había organizado presentaciones a través de su cuenta de Facebook e hizo la nueva versión de la balada ‘Ya no más’ por pedido de la Policía Nacional.

‘Cómo no creer en Dios’ es cantada por el puertorriqueño Wilkins desde mediados de los 70′s y también fue versionada por otros artistas, recientemente, por un grupo de cantantes colombianos: Jessi Uribe y Jhony Rivera, entre otros. Hasta el momento, la versión que ha hecho la popular cantante ya tiene más de 40 mil reproducciones en Youtube. “Existen las redes y eso será lo que me una con la gente que me quiere y me sigue”.