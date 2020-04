A 25 años de su muerte, Selena Quintanilla, la 'reina del tex-mex’, sigue generando titulares e influyendo en la cultura popular latina. Su trágico y repentino asesinato inspiró la película que lleva su mismo nombre y que fue estrenada en 1997.

Selena, la película, logró dos hitos históricos: primero, que Jennifer López —la elegida para interpretar a la cantante— alcance la fama internacional; y segundo, que se confirmara el amor, fanatismo y admiración del público hispanohablante hacia Selena Quintanilla.

Producida por Warner Bros, el largometraje dirigido por Gregory Nava inició su rodaje poco tiempo después de que Selena Quintanilla fuera asesinada. Para ese entonces, la familia de la artista ya había decidido dirigir la producción.

No obstante, desde los castings hasta el lanzamiento oficial de la película, ocurrieron diversos acontecimientos que no habían sido revelados hasta hace poco. Por ello, aquí te presentamos 10 datos curiosos sobre la creación de la película Selena.

1. Alrededor de 22.000 chicas realizaron el casting para nterpretar a Selena Quintanilla

De acuerdo a los archivos recopilados, se estima que aproximadamente 22.000 chicas participaron en el casting para quedarse con el papel de Selena Quintanilla. Luego de un arduo proceso de selección, Jennifer López y Becky Lee Meza —que interpretó a la cantante en su niñez— fueron las elegidas.

Selena, la película

La familia de Selena Quintanilla no iba a producir la película

Cuando la ‘reina del tex-mex’ falleció, diversas productoras pensaban realizar películas no autorizadas sobre su vida. Por ello, a pesar de que no estaba planeado, la familia de Selena Quintanilla decidió dirigir la producción, para así evitar que se difundan cosas que no eran ciertas sobre la cantante.

Selena, la película

Tras interpretar a Selena, Jennifer López logró una fortuna

Luego de interpretar a la 'reina del tex-mex’, Jennifer López obtuvo reconocimiento a nivel internacional por su interpretación, lo cual la llevó a ganar el premio MTV Movie Awards en 1997.

Selena, la película

Al año siguiente, López se convirtió en la latina mejor pagada de Hollywood, ya que ganó un millón de dólares por su papel protagónico.

Jennifer López vivió un tiempo con la hermana de Selena

Con el objetivo de pulir su actuación, Jennifer López se fue a vivir con la hermana de Selena Quintanilla. Ella le mostraba vídeos y fotos de la cantante que nadie más había visto.

“Me dieron acceso a cosas muy íntimas, su estuche de maquillaje, su perfume”, detalló la artista durante una entrevista 10 años después del estreno de la película.

Selena, la película

La familia de Selena no quería que se hable sobre su vida amorosa

El padre de la cantante, Abraham Quintanilla, insistió en que se eliminara la escena en la que Selena Quintanilla y Chris Pérez se fugan, ya que “no quería que los fanáticos de su hija pensaran que fugarse es algo correcto”.

Selena, la película

Selena, la película: la cinta con más extras en la historia de Hollywood

Hasta el momento, ninguna película ha registrado una cantidad similar de extras como el utilizado en el largometraje de la ‘reina del tex-mex’.

En total, fueron alrededor de 35.000 personas las que llegaron al Astrodome de Houston para rodar la escena del concierto final de la película Selena.

Selena, la película

La sorprendente edad de la asesina de Selena

Lupe Ontiveros, la actriz que interpretó a la asesina de la ‘reina del tex-mex’, tenía 54 años cuando aceptó el papel protagónico de Yolanda Saldívar, que en ese entonces tenía 34 años.

Selena, la película.

En el largometraje se usó ropa original de Selena Quintanilla

A pesar de que para el vestuario de la película se hicieron réplicas de la ropa de Selena Quintanilla, cuando se filmó la escena de la entrega de los Grammy los familiares decidieron que Jennifer López vistiera el mismo traje que ella llevó aquella noche.

Selena, la película.

Los actores de la cinta tuvieron un sueldo muy bajo

Por interpretar a Abraham Quintanilla, el padre de Selena, Edward James Olmos solo ganó 63.37 dólares.

Selena, la película.

Selena, la película: la décima cinta biográfica más taquillera de la historia

El presupuesto estimado con el que se realizó la película de Selena Quintanilla bordea los 20 millones de dólares.

Selena, la película.

Durante su semana de lanzamiento, recaudó casi 12 millones de dólares y luego de cuatro meses en cartelera consiguió un poco más de 35 millones de recaudación.