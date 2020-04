El modelo Mario Irivarren sorprendió a más de un cibernauta al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que revela el nombre del libro que está leyendo durante estos días de aislamiento social.

El competidor del programa reality de América televisión escribió una extensa descripción en dicha red social, donde resalta algunas frases que contiene el libro que ha decidido leer en cuarentena.

PUEDES VER Mario Irivarren impulsa cadena solidaria para apoyar a adultos mayores en cuarentena

“Las nuevas revelaciones. Muchas personas me han preguntado qué estoy leyendo, y este es el libro. Como pueden leer en la segunda foto, ‘Las nueve revelaciones’ habla sobre un antiguo manuscrito que contiene 9 revelaciones esenciales para poder comprender el presente y enfrentarnos al futuro”, se lee en su publicación.

Mario Irivarren. Foto: Instagram

Según su descripción, dicho libro relata pasajes de la vida espiritual. “El libro es una narración en primera persona del despertar espiritual del narrador mientras atraviesa un periodo de transición en su vida. Periodo de transición... No les suena familiar eso”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mario Irivarren. Foto: Instagram

“El libro tiene un mensaje muy poderoso y si algún día tienes la oportunidad de leerlo, te recomiendo que lo hagas. #lasnueverevelaciones #libros #lectura”, detalló el modelo.

Todo indica que ahora Mario Irivarren ha buscado una nueva actividad para realizar en sus tiempos libres. “Días de lectura. La cuarentena me ayudó, casi que me obligó a retomar un hábito muy bonito que había perdido que es el de la lectura. Ya hacía mucho tiempo que no me dedicaba a leer un libro por ‘falta de tiempo’”, comentó el modelo.

Mario Irivarren. Foto: Instagram

Por otro lado, sus fanáticas no tardaron mucho tiempo en manifestarse. “Muy linda la historia de la niña mala”. “Ídolo de barro”. “La lectura, grata compañía” y “Qué buenas esas iniciativas que estás teniendo”, comentaron.