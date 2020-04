Korina Rivadeneira, tras anunciar a sus seguidores que lleva tres meses de embarazo, compartió una tierna fotografía junto a Mario Hart. En la imagen, la extranjera posa en traje de baño, dejando notar el ligero aumento de su vientre.

La modelo venezolana realizó esta publicación en su cuenta de Instagram, evidenciando el avance de su estado de gestación. Al lado de ella está su esposo, quien sujeta con su mano un plátano.

Korina Rivadeneira y Mario Hart. Foto: Instagram

“Nuestr@ bebé tiene 18 semanas, hoy a mi bebé l@ siento mucho más grande que ayer, aún me siento con mucha energía pero los dolores en mi espalda baja son fuertísimos”, escribió Korina Rivadeneira explicando los cambios físicos que viene experimentando.

En su texto, comentó que estas incomodidades son a causa de una supuesta fractura ósea. Sin embargo, no da detalles clínicos y solo atiende a su criterio. “Creo que se debe a mi fractura de coxis, pues he preguntado a otras madres y no es tan común con 18 semanas que duela tanto”, indicó.

Tras el anuncio de encontrarse en la dulce espera, la modelo no tiene temor a compartir fotos del avance de su gestación.

“Es asombroso ser consiente y vivir una experiencia que si te pones a pensar en ella un poco más, ¡un ser humano crece dentro de nosotras! Ufff es muy fuerte tanta perfección”, redactó Korina.

Como se recuerda, la modelo venezolana esperó hasta el onomástico de Mario Hart para sorprenderlo con este anuncio. A través de Instagram, la extranjero le dejó un tierno mensaje.

“Mis ‘veintitrece’ llegan con una gran noticia... ¡Seremos padres! La felicidad que siento de saber que un angelito está en camino y de por fin poder compartir esta maravillosa noticia con el mundo entero es indescriptible”, reveló.