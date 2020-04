Korina Rivadeneira revela que sufrió un aborto espontáneo antes de quedar embarazada

Korina Rivadeneira y Mario Hart sorprendieron al anunciar que esperan a su primer hijo. La pareja alborotó las redes sociales con la noticia; sin embargo, poco se supo de la lucha que emprendieron para cumplir su sueño.

La modelo y el piloto de autos deseaban convertirse en padres desde hace un año, pero la modelo tuvo complicaciones para quedar embarazada.

Korina Rivadeneira se sometió a un tratamiento debido a que en su anterior relación había sufrido una pérdida. “Descubrimos que mi cuerpo no estaba tan preparado, ademas yo ya había sufrido un aborto espontáneo y pues, podrán imaginar el miedo y lo triste que me sentía”, expresó en su última publicación de Instagram.

La modelo venezolana quedó embarazada en diciembre pasado. “Fue cuando inicié un tratamiento de 5 meses, pero finalmente solo hice 4 meses. El quinto mes ya era diciembre; vinimos a Colan a pasar navidades, nos divertimos mucho y finalmente nos relajamos... fue cuando llegó nuestro milagro pero yo no lo sabía”, contó.

Sin saber que el tratamiento fue un éxito y ya había quedado embarazada, Korina Rivadeneira continuó trabajando y haciendo sus rutinas de ejercicio.

"Y sin saberlo, continué trabajando, viajé por trabajo, tomé, hice mucho ejercicio, ¡mis primeros dos meses estuvieron llenos de todo! No paré en ningún momento”, relata.

Luego se hizo la prueba de embarazo al notar que no le vino su periodo. "Me empecé a sentir muy cansada, mucha sed, muchísima hambre, un día vomité y me descompuse, noté entonces que mi periodo no venía y me dije: uhmmm estaré embarazada... Entonces me compré un test y después de tantos test que me había hecho en el año salieron esas dos rayitas benditas”, finalizó.