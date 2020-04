Magaly Medina hace donación de canastas de víveres a policías [VIDEO]

En medio de la pandemia, muchas figuras de la televisión han mostrado las donaciones que han entregado a personas que más lo necesitan. Sin embargo, hay quienes prefieren no hacerlo público.

Este es el caso de Magaly Medina, quien recibió críticas por parte de algunos usuarios en Instagram luego de que publicara un video donde luce su colección de zapatos que utiliza durante el programa Magaly TV, la firme.

PUEDES VER Magaly Medina felicita a Mario Hart y Korina Rivadeneira tras confirmar embarazo [VIDEO]

Una usuaria la cuestionó por no hacer donaciones en tiempos de crisis por la pandemia como otros personajes de la farándula. Ante ello, la presentadora de ATV no se quedó callada y le respondió que dentro de poco tiempo mostraría imágenes de lo que ha donado para evitar falsas acusaciones.

magaly medina

De esa manera, Magaly Medina difundió, a través de su historia de Instagram, imágenes de una gran cantidad de canastas de víveres que entregó a los policías. El recojo de los donativos se realizó en la puerta de su casa en el distrito de La Molina.

Allí se puede observar que los efectivos esperan desde el patrullero las bolsas con alimentos mientras que dos hombres se encargan de trasladarlas hasta la parte trasera.

“En casa colaborando con nuestros héroes anónimos de la PNP (Policía Nacional del Perú)”, escribió Magaly Medina junto al video.

Cabe resaltar que las críticas de los usuarios no pararon, pese a que la conductora de TV mostró las imágenes. “Vende los zapatos, ropa que no usas y dona el dinero a las familias que no recibieron bono ni canasta”, “en vez de lucir tus lujos por qué no vendes todos esos zapatos y ayudas a la gente que necesita”, fueron algunos de los comentarios.